Беспилотную опасность объявили на территории Псковской области ночью 20 ноября, сообщили РСЧС.

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Возможны перебои связи и интернета. Аэропорт Пскова закрыт на взлет и посадку.

При виде БПЛА нужно незамедлительно сообщать по телефону: 112 или 8(8112)72-52-00.

При падении беспилотника рекомендуется до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц.

Как сообщили в Министерстве обороны, до 8:00 21 ноября дежурными силами ПВО перехватили и уничтожили 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Мах, что над Псковской областью был сбит один беспилотник.

«Боевая работа продолжается. Будьте внимательны и осторожны, не приближайтесь к обломкам!» - призвал губернатор.