Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Жертвой преступления стал собственный отец обвиняемого. Инцидент произошёл в Дедовичском муниципальном округе, сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 10 мая 2026 года между мужчинами произошла бытовая ссора в доме, где они проживали. Во время конфликта сын нанёс отцу многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи установили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против жизни и здоровья, а также против собственности.

Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.