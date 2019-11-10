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Пресечена попытка перемещения патронов через границу РФ в Псковской области

11.11.2019 10:49|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения патронов через государственную границу Российской Федерации патронов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, случай произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора», куда на выезд из России прибыл гражданин сопредельного государства на легковом автомобиле марки «Хонда».

После проверки его документов, на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве оружия, боеприпасов и иных запрещенных к перемещению через границу предметов, 38-летний водитель ответил отрицательно.

Однако, в ходе осмотра его автомобиля, под передним пассажирским сиденьем, специалисты обнаружили сумку для патронов и четыре охотничьих патрона в ней.

Выявленные предметы изъяты и переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и осуществления дальнейших процессуальных действий по данному факту.

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области рекомендуют гражданам не создавать предпосылок к нарушению законодательства Российской Федерации при следовании через государственную границу. Заблаговременная подготовка своего автомобиля к прохождению всех видов контроля, осуществляемых в пунктах пропуска, избавит от попадания в проблемные ситуации, а также позволит самим гражданам сэкономить драгоценное время.

Источник: Псковская Лента Новостей
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