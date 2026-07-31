Судимая порховичка получила срок за серию краж из магазинов

В колонию общего режима отправлена порховичка, совершившая серию хищений из магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Дновский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой уроженки поселка Дедовичи, обвиняемой в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), и двух преступлений, предусмотренных статьей 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что в ноябре-декабре 2025 года женщина совершила хищение продуктов питания из сетевых магазинов «Пятерочка» и «Магнит», расположенных в Дно и Порхове, в каждом из которых собрала продуктовую корзину, пересекла кассовую зону и вышла из помещения магазина, не оплатив товар, после чего скрылась с места преступления.

Среди похищенных продуктов наиболее распространенными были кофе и шоколадные изделия.

При назначении наказания суд учел, что женщина, имея непогашенные судимости за совершение двух особо тяжких преступлений и одного небольшой тяжести против здоровья населения и общественной нравственности, в период условного осуждения к 5 годам лишения свободы на путь исправления не встала, совершила серию преступлений против собственности, по месту жительства характеризуется отрицательно, состоит на профилактическом учете в ПДН как родитель, оказывающий отрицательное влияние на несовершеннолетних детей.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд признал женщину виновной в совершении преступлений и, присоединив частично неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору, назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.