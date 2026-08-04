Беспилотники были уничтожены минувшей ночью над Псковской областью

Беспилотники уничтожали минувшей ночью над Псковской областью, сообщили в Минобороны России.

Изображение сгенерировано ИИ

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 августа до 8.00 мск 4 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым», - говорится в сообщении.

Напомним, опасность атаки БПЛА вводили ночью на территории Псковской области.

.