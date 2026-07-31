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Росгвардейцы задержали в Пскове мужчину за нарушение неприкосновенности частной жизни

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За минувшие сутки псковские росгвардейцы два раза выезжали на улицу Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 июля около 12.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина за «нарушение неприкосновенности частной жизни».

Около 21.00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении сыра. Инцидент произошёл на той же улице. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации — сигнал поступил дежурному, после чего на место оперативно прибыли сотрудники ведомства.

По предварительной информации, женщина похитила из торгового зала три упаковки сыра. Подозреваемая была задержана на месте.

В настоящее время по данным фактам случившегося проводятся проверки.

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