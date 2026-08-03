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Садовый дом сгорел в гдовском садоводстве «Дачное»

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Садовый дом сгорел в садоводческом некоммерческом товариществе «Дачное» в Гдовском муниципальном округе 2 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 15:00. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. К ликвидации возгорания привлекались семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники. Огнеборцами спасено два садовых дома.

 

В этот же день в 07:43 в СНТ «Восток» Псковского округа сгорел садовый дом. На соседнем участке сгорела хозяйственная постройка.

 

Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

А в 18:15 в МЧС сообщили о пожаре в Великих Луках на Октябрьском проспекте. Выгорел изнутри по всей площади гараж.

У соседнего гаража огнем повреждена стена. Причина, предположительно, в неосторожном обращении с огнем. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

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