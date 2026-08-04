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При пожарах в Псковской области с начала года погибли 46 человек

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2 739 пожаров зарегистрировали в Псковской области за семь месяцев 2026 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону. 

Пожары нанесли материальный ущерб в размере 23 млн 412 тысяч рублей. При пожарах погибли 46 человек. Из числа погибших людей 18 были пенсионного возраста; 21 человек не имел определенного рода деятельности; три человека были рабочими; три –  инвалидами, один погибший – ребенок. В результате пожаров получили травмы 14 человек.

За 7 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено 338 строений и 20 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено 345 человек; материальных ценностей на сумму 117 млн 113 тысяч; 166 строений; 22 единицы автотранспорта.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 2 255 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 126 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 270 случаев; на транспорте – 29 случаев; поджог – 38 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – три случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – один случай; оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – один случай; оставление источника открытого горения, тления без присмотра – три случая; самовозгорание веществ и материалов – три случая; шалость детей с огнем – один случай; прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп – восемь случаев; грозовой разряд – один случай.

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