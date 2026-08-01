 
Происшествия

«Менеджер по инвестициям» выманил у псковички около 400 тысяч рублей

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Неизвестный злоумышленник с использованием мессенджера под видом менеджера по инвестициям обманным путем ввел в заблуждение жительницу Пскова, пообещав ей организовать дополнительный заработок на биржевой платформе в Сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Поддавшись на уловку афериста, псковичка лишилась около 400 тысяч рублей. Она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения манипуляторов, пытающихся разными путями использовать доверчивых людей в своих корыстных целях», - добавили в УМВД. 
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