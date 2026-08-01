«Менеджер по инвестициям» выманил у псковички около 400 тысяч рублей

Неизвестный злоумышленник с использованием мессенджера под видом менеджера по инвестициям обманным путем ввел в заблуждение жительницу Пскова, пообещав ей организовать дополнительный заработок на биржевой платформе в Сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Поддавшись на уловку афериста, псковичка лишилась около 400 тысяч рублей. Она обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого выясняются все обстоятельства произошедшего.