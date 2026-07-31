 
Происшествия

Забившего палкой и выбросившего в озеро труп женщины великолучанина приговорили к сроку

0

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных огласил приговор по делу об убийстве в Невельском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.  

Невельский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Великие Луки, который вердиктом присяжных заседателей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 6 апреля 2024 года мужчина, находясь на берегу озера Жеребенец в районе деревни Борки Невельского округа, в ходе ссоры со своей знакомой не менее 36 раз ударил ее руками, деревянной палкой, молотком и колюще-режущим предметом, причинив потерпевшей множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершённого преступления осужденный сбросил труп женщины с грузом в озеро.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшей расходы на погребение и компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026