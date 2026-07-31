Забившего палкой и выбросившего в озеро труп женщины великолучанина приговорили к сроку

Суд на основании обвинительного вердикта присяжных огласил приговор по делу об убийстве в Невельском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

Невельский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Великие Луки, который вердиктом присяжных заседателей признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

В ходе судебного разбирательства установлено, что 6 апреля 2024 года мужчина, находясь на берегу озера Жеребенец в районе деревни Борки Невельского округа, в ходе ссоры со своей знакомой не менее 36 раз ударил ее руками, деревянной палкой, молотком и колюще-режущим предметом, причинив потерпевшей множественные телесные повреждения, от которых женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов совершённого преступления осужденный сбросил труп женщины с грузом в озеро.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу матери погибшей расходы на погребение и компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей.