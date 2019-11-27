Происшествия

В сгоревшем нежилом доме в Острове обнаружили труп мужчины

На улице Фабричной в Острове сгорел дом №3. Сотрудники пожарно-спасательной части №21, выезжавшие на место происшествия, обнаружили труп мужчины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 1 декабря местные жители сообщили о возгорании примерно в 3.51.

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«Сгорел нежилой дом площадью 10 на 12 метров. Обнаружен труп - личность устанавливается, - отметили в пресс-службе. - Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Удалось спасти 2 хозпостройки».

Также в ведомстве добавили, что 1 декабря, около 4:03, поступило сообщение о возгорании на улице Северограничной, в Стругах Красных.

«В бане площадью 5 на 5 метров выгорела кровля, по всей площади. Предположительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Удалось спасти баню и жилой дом», - поделились в ведомстве и уточнили, что на вызов выезжали сотрудники пожарно-спасательной части № 30.

Кроме того, в управлении сообщили, что в предыдущий день, 30 ноября, примерно в 7:36 поступило сообщение о пожаре в деревне Тягусье Дедовичского района: «В жилом доме площадью 5 на 10 метров выгорела комната площадью 4 на 7 метров. По предварительным данным, причина пожара - короткое замыкание в электропроводке распределительной коробки. На место происшествия выезжали сотрудники пожарно-спасательной части №12».