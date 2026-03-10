 
Происшествия

Псковича накажут за дачу ложных показаний ради спасения товарища

В Печорский районный суд поступило уголовное дело в отношении псковича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что обвиняемый ранее был допрошен в ходе предварительного расследования и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но несмотря на это, желая помочь своему знакомому избежать наступления неблагоприятных последствий в виде конфискации автомобиля Hummer H2, умышленно дал заведомо ложные показания о принадлежности транспортного средства ему.

В ходе судебного следствия по уголовному делу в отношении владельца автомобиля данное обстоятельство не нашло своего подтверждения. Было установлено, что автомобиль Hummer H2 принадлежит именно ему, а заключенные между мужчинами документы о продаже транспортного средства признаны не имеющими юридической силы, фиктивными, заключенными с целью уклонения от конфискации автомобиля.

На стадии следствия бывший свидетель вину в даче ложных показаний признал, подтвердил, что транспортное средство Hummer H2 не приобретал, а дал показания по просьбе знакомого.

