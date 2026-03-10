Опочанку привлекли к ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев

За фиктивную постановку на учет иностранных граждан опочанку привлекли к уголовной ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Опочецкий районный суд Псковской области постановил приговор в отношении жительницы Опочки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Суд установил, что в феврале 2025 года женщина совершила фиктивную постановку на учет по месту пребывания в принадлежащем ей жилом помещении ранее знакомых граждан Республики Таджикистан, без намерения предоставить им данное жилое помещение для проживания, передав в органы миграционного учета заведомо недостоверные сведения.

Подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев условно с испытательным сроком в полтора года.