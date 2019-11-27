Происшествия

Псковские пограничники пресекли вывоз из страны старинных монет и ложки XVIII века

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного вывоза из страны старинных монет и ложки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» на выездном из России направлении, куда прибыл грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 60-летнего гражданина Латвии.

В ходе осмотра транспортного средства, в салоне автомобиля, в перчаточном ящике приборной панели среди личных вещей, пограничники обнаружили шесть монет 1722 - 1913 годов выпуска и ложку, датированную 1720 годом, возможно представляющие культурную или историческую ценность.

Пояснить, кому принадлежат данные предметы и с какой целью осуществляется их вывоз из страны, мужчина не смог.

Все выявленные предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.