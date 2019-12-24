Происшествия

До трех лет тюрьмы может получить житель Гдова за аморальное поведение и избиение дочери

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой Гдовского района установлено, что 41-летний местный житель вопреки требованиям статей 63 и 65 Семейного кодекса Российской Федерации, устанавливающих обязанность родителей заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, не допуская при этом причинение им вреда, пренебрегал своими обязанностями по воспитанию несовершеннолетней дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Гдовского района.

При этом отец систематически злоупотреблял алкогольными напитками в присутствии дочери, вел себя аморально, не принимал мер к оказанию ей необходимой медицинской помощи, допускал растрату выплачиваемых дочери в связи со смертью матери пособий, бил ее.

По материалам прокурорской проверки, направленным в орган дознания в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Санкция ст. 156 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.