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В Печорах перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в причинении смерти знакомого у развлекательного заведения

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в неосторожном причинении смерти знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в середине августа 2026 года между мужчинами, находящимися возле одного из развлекательных заведений в городе Печоры Псковской области, произошла ссора, в ходе которой обвиняемый  нанес пострадавшему удар рукой, от которого последний потерял равновесие, упал и ударился головой о тротуарную плитку. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший впоследствии скончался в лечебном учреждении.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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