Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в работе ряда музеев Псковской области

Органами прокуратуры Псковской области проведена проверка соблюдения законодательства о музейном деле, ввозе и вывозе культурных ценностей, а также бюджетного законодательства при использовании денежных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе надзорных мероприятий установлено, что на территории Псковской области зарегистрировано и осуществляют деятельность 18 музеев, расположенных в Пскове, Великих Луках, Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Невельском, Порховском, Пыталовском, Себежском районах.

В настоящее время в 11 из 18 (61%) музеев требуется проведение ремонтных работ на общую сумму в размере 39,6 млн рублей.

В 5 учреждениях не обеспечена их доступность для инвалидов, поскольку требуется финансовое обеспечение в размере 3,6 млн рублей, а также право бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, и лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам.

В 5 музейных помещениях не обеспечены противопожарные и эпидемиологические требования.

Не всегда на территории области обеспечивается проведение экспертизы и реставрации музейных ценностей, только ГБУК ПО «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» требуется 1,2 млрд рублей для реставрации 806 музейных предметов.

Не во всех случаях обеспечено надлежащее нормативное правовое регулирование в сфере музейного дела.

Остро стоит проблема подготовки кадров музейных работников, в частности хранителей музейных предметов и музейных коллекций.

Анализ результатов проверок показал, что в 8 музеях материально-техническая оснащенность не соответствует требованиям, установленным действующим законодательством, наблюдается недостаток специализированных помещений для размещения экспозиций и музейного оборудования, неудовлетворительное техническое состояние зданий и помещений.

В целях понуждения к действиям, направленным на устранение нарушений закона, к главам администраций муниципальных образований - учредителей музеев и руководителям музейных учреждений прокурорами приняты меры прокурорского реагирования.

Реальное устранение выявленных нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.