Жилой дом сгорел в гдовской деревне Забредняжье

Возгорания в бане на улице Исторической в деревне Покарево Великолукского муниципального округа и в жилом доме в деревне Забредняжье Гдовского муниципального округа произошли 19 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании в бане поступило в 13:53. Огонь уничтожил предбанник. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Затем, в 15.54, сгорел жилой дом. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.