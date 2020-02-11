Происшествия

Посетителей торгового центра «Fjord Plaza» напугала сработавшая пожарная сигнализация

В торговом центре «Fjord Plaza» в Пскове сегодня сработала пожарная сигнализация.

Как сообщают псковские Telegram-каналы, во время того, как сработала сигнализация, опустились роллеты, отделяющие гипермаркет «Магнит». Находящиеся внутри люди оказались заблокированы.

«Это плановая проверка систем безопасности и пожаротушения. Проводилось тестирование на предмет срабатывания системы в реальных условиях, а также проверка взаимодействия служб в случае возникновения нештатной ситуации», - пояснили Псковской Ленте Новостей в администрации торгового центра и добавили, что в тестировании приняли участие сотрудники МЧС России по Псковской области и прокуратуры Псковского района.

При помощи специальных приборов сотрудники ведомств протестировали и оценили работу датчиков дыма, систем оповещения и сплинкерной системы, осмотрели пути эвакуации людей на случай пожара.

Участники проверки посетили гипермаркет «Магнит Семейный», особенно тщательно осмотрели кинотеатр и активити-парк «Kids Mall», фудкорт и торговые галереи.

Администрация торгового центра приносит покупателям и посетителям ТЦ извинения за неудобства, связанные с неоднократным включением системы оповещения и просит соблюдать спокойствие - это делается в целях безопасности людей.