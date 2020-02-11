Происшествия

Три пожара произошли в Псковской области из-за короткого замыкания

Три пожара произошли в Псковской области 15 февраля из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В 8:02 в садоводческом товариществе «Пристань-2» (Псковский район) сгорел дачный дом. Пожарным удалось отстоять гараж, два сарая, эвакуирован газовый баллон.

Кроме того, жилой дом сгорел в деревне Крючково Дедовичского района в 13:33. Спасены две надворные постройки.

В поселке Идрица Себежского района в 15:31 горела баня. Строение осталось без кровли, огнем повреждены потолочные перекрытия.