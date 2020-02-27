Происшествия

Лжесотрудники банка ввели в заблуждение двух великолучанок

Случаи дистанционного мошенничества зафиксированы в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, 35-летней великолучанке 26 февраля позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности финансового учреждения. Под предлогом предотвращения несанкционированной транзакции денег он завладел с банковской карты горожанки деньгами в сумме 12 тысячи 500 рублей.

У другой 55-летней жительницы Великих Лук 27 февраля по аналогичной мошеннической схеме неизвестные похитили с банковской карты более 14 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Кроме того, 28-летняя псковичка 26 февраля не досчиталась 4500 рублей после общения с неизвестным, который ввел ее в заблуждение под предлогом сдачи жилья в аренду. Все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования, отметили в ведомстве.

«Причем, граждане, ставшие жертвами мошенников, обращаясь в полицию за помощью, как правило, признают, что были хорошо осведомлены о подобных уловках злоумышленников. И, тем не менее, поддались на них. А ведь требования безопасности в таких ситуациях предельно просты: будьте осмотрительны и при общении с незнакомцами в Сети или по телефону во избежание серьезных проблем не сообщайте им свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт», - добавили в УМВД.