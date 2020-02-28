Происшествия

Более 300 пожаров, в которых погибли 19 человек, произошли в Псковской области за два месяца

326 пожаров зарегистрировано за два месяца 2020 года на территории Псковской области. В результате 19 человек погибли, еще 11 получили травмы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

Материальный ущерб от произошедших возгораний составил 18 млн 27 тыс. рублей.

Причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем – 226 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 41, электрооборудования – 36, поджоги – 13, на транспорте – 7, иные – 3 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 154 пожара, погибли 7 человек. Ущерб составил 4 млн 802 тыс. рублей. В сельской местности за текущий период зарегистрировано 172 пожара. Погибли 12 человек, из них 2 человека находились в нетрезвом виде. Ущерб - 13 млн 225 тыс. рублей.

За два месяца в жилом секторе зарегистрировано 153 пожара, где погибли 19 человек, из них 11 - пенсионеры, 5 - лица без определенного рода деятельности, двое рабочих и один инвалид. Основными причинами пожаров здесь были: неосторожное обращение с огнем – 75 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 38, электрооборудования – 27, поджоги – 9 случаев.

Пожарами за указанный период уничтожено: 117 строений; 16,86 тыс. квадратных метров площадей, 5 единиц автотранспорта.

Пожарным удалось спасти 83 человека; материальные ценности на общую сумму 74 млн 735 тыс. рублей, 184 строения, 6 машин.