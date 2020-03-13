Происшествия

Полиция нашла подозреваемых в кражах сабвуфера, бензопилы и чугунной батареи

Сотрудниками полиции установили подозреваемых в совершении хищений из дачных домов в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В Плюсском районе в полицию обратился 34-летний житель Санкт-Петербурга, который сообщил, что в селе Ляды из дачного дома по улице Лесной были украдены сабвуфер, музыкальные колонки, компьютерный проектор, инструмент и другие вещи. Вор проник через чердачное помещение. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи задержан 29-летний безработный и ранее судимый местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска часть похищенного изъята.

Кроме того, 62-летняя великолучанка заявила в полицию, что из дачного дома в деревне Фотьево Великолукского района путем повреждения оконной рамы и дверного запора были похищены бензотриммер, бензопила и два газовых баллона. Причиненный ущерб составил 23 тысячи рублей. По подозрению в совершении этой кражи задержан не работающий и ранее неоднократно судимый местный житель. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

Из дачного дома в Куньинском районе, взломав входную дверь, злоумышленник похитил автомобильный генератор, чугунную батарею и другое имущество. В этой краже подозревается не работающий 28-летний житель Куньинского района. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято.

Также полиция раскрыла дачные кражи в Островском и Палкинском районах. Проводится расследование.