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Осужден великолучанин, стрелявший в несовершеннолетних на детской площадке

17.03.2020 10:50|ПсковКомментариев: 0

13 марта судьей Великолукского городского суда оглашен приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя города Великие Луки. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Судом установлено, что 16 июня 2019 года в период времени с 23.10 до 23.20 С., находясь у себя в квартире в состоянии алкогольного опьянения, умышленно, из личной неприязни, возникшей к подросткам, постоянно играющим во дворе дома в мяч, из-за создаваемого при игре шума, произвел прицельный выстрел через одно из двух окон своей квартиры, выходящих во двор дома, из имевшейся у него официально зарегистрированной пневматической винтовки, в область левой лопатки, то есть в проекцию сердца несовершеннолетнего Е., находящегося в это время внутри футбольной коробки, расположенной во дворе вышеуказанного дома и стоявшего спиной к С.

Своими умышленными преступными действиями С. причинил несовершеннолетнему Е. телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Довести свой преступный умысел, направленный на умышленное убийство несовершеннолетнего Е. до конца, С. не смог. Подростку была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь в ГБУЗ Псковской области «Великолукская межрайонная больница».

При вынесении приговора действия С. судом были переквалифицированы с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство) на п. «з» ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия) и ему назначено наказание 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также удовлетворены требования о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Источник: Псковская Лента Новостей
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