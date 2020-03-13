Происшествия

Около 2,5 тысяч пачек сигарет обнаружили пыталовские пограничники в вагонах с углем

В железнодорожном пункте пропуска «Пыталово» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии табачных изделий.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе совместного с представителями контрольных органов осмотра грузового состава, следующего на выезд из Российской Федерации в Латвийскую Республику, пограничники обратили внимание на признаки укрытия посторонних предметов в двух полувагонах с грузом – уголь каменный. Вложения под углем визуально заметить очень сложно,

но благодаря высокому профессионализму и грамотному применению технических средств пограничники выявили и пресекли попытку скрытого перемещения табачной продукции через границу.

В общей сложности сотрудники управления извлекли порядка 2500 пачек табачных изделий с акцизными марками иностранного государства. Предварительная оценочная стоимость задержанной партии составила около 104 тысяч рублей.

Табачная продукция изъята и передана сотрудникам таможни для проведения предусмотренных российским законодательством процессуальных действий и принятия соответствующих решений.