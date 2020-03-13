Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Легендарный БГ в Пскове!
Резиновые сапоги: за и против
Ангарский дом для псковичей
Дело Гавунаса
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Парк для людей, попавших в беду
Бесплатные советы юристов псковичам
 
 
 
ещё Происшествия 13.03.2020 14:113 В Пскове будут судить мужчину, убившего во время секса подругу и спрятавшего ее тело за диван 18.03.2020 10:520 Псковские пограничники пресекли попытку ввоза в РФ более 3,5 тонн нелегальной говядины 18.03.2020 10:220 В Великих Луках перед судом предстанут участники преступного сообщества по обвинению в серии наркопреступлений 18.03.2020 10:110 Полицией раскрыто убийство мужчины, обнаруженного на месте пожара в Черехе 18.03.2020 09:172 Две мины обезврежены в Невельском районе 18.03.2020 08:550 Коптильный цех рыбзавода загорелся в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 13.03.2020 11:3916 Уголовное дело возбуждено в отношении главы Палкинского района Евгения Седова 12.03.2020 15:4913 Коронавирус. Паника!? 15.03.2020 18:009 Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса 15.03.2020 10:143 Нашлась пропавшая с младенцем великолучанка 12.03.2020 15:0110 Александр Нестерук: Вероятность того, что инфекция коронавируса будет в Пскове, есть
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку ввоза в РФ более 3,5 тонн нелегальной говядины

18.03.2020 10:52|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации мясной продукции в районе населенного пункта Рудня Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в общей сложности в трех автомобилях под управлением граждан Республики Беларусь выявлено мясо говядины, общим весом около 3500 кг без товарно-сопроводительных документов.

Задержанный груз и водители автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие поправки в Конституцию РФ представляются вам наиболее важными?
В опросе приняло участие 398 человек
18.03.2020, 10:520 Псковские пограничники пресекли попытку ввоза в РФ более 3,5 тонн нелегальной говядины 18.03.2020, 10:470 Семинар по профилактике эмоционального выгорания провели для активистов профсоюза работников культуры 18.03.2020, 10:330 Курс доллара превысил 79 рублей впервые с февраля 2016 года 18.03.2020, 10:300 В Пскове прошел рейд по пресечению незаконных перевозок пассажиров
18.03.2020, 10:240 Родственники пенсионерки, насмерть сбитой на улице Советской в Пскове, разыскивают свидетелей ДТП 18.03.2020, 10:220 В Великих Луках перед судом предстанут участники преступного сообщества по обвинению в серии наркопреступлений 18.03.2020, 10:142 ПсковГУ: Ренессанс или упадок? 18.03.2020, 10:110 Полицией раскрыто убийство мужчины, обнаруженного на месте пожара в Черехе
18.03.2020, 10:070 Псковский курсант стал призером всероссийского конкурса эссе по проблемным вопросам цивилистики 18.03.2020, 10:070 В связи с угрозой коронавируса скорректирована работа регистрационно-экзаменационных подразделений псковской ГИБДД 18.03.2020, 09:560 ИК-5 будет изготавливать для предприятий Великих Лук подушки, полотенца, тумбочки и велопарковки 18.03.2020, 09:400 Есть такая профессия: Мастер по ремонту велосипедов
18.03.2020, 09:320 В школах будут объявлены каникулы с 23 марта до 12 апреля 18.03.2020, 09:240 Зампрокурора области организует прием для жителей Бежаницкого района 18.03.2020, 09:172 Две мины обезврежены в Невельском районе 18.03.2020, 09:090 Около 120 млн рублей потребуется на реставрацию пяти псковских храмов из списка ЮНЕСКО
18.03.2020, 09:080 Прокуратура настояла на ограждении территории школы в Новосокольническом районе 18.03.2020, 08:550 Коптильный цех рыбзавода загорелся в Псковском районе 18.03.2020, 08:552 В России к производству масок привлекут заключенных, солдат и студентов 18.03.2020, 08:510 Водитель ВАЗа сбил пешехода на улице Поземского в Пскове
18.03.2020, 08:460 Пожилая порховичка погибла из-за неосторожного курения 18.03.2020, 08:420 Театры, музеи и концертные залы на время карантина из-за коронавируса должны перейти в онлайн - Минкультуры РФ 18.03.2020, 08:349 Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин 18.03.2020, 08:310 По материалам Счетной палаты возбуждено 25 уголовных дел в 2019 году
18.03.2020, 08:232 Председатель регионального профсоюза работников здравоохранения: Поправки в Конституцию в сфере охраны здоровья приведут к улучшениям 18.03.2020, 08:210 Причину «пустых полок» объяснили в Ассоциации розничной торговли 18.03.2020, 08:121 Великолучанка рассказала, как пережила карантин по коронавирусу в студенческом общежитии в Петербурге 18.03.2020, 08:004 Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19
18.03.2020, 07:520 В России предложили узаконить охотничьи избы и сараи 18.03.2020, 07:511 Путин обратился к россиянам в связи с угрозой коронавируса 18.03.2020, 07:420 SuperJob запустил новый сервис по переходу на удаленку во время коронавируса 17.03.2020, 22:140 До 6 лет тюрьмы может получить злоумышленник за кражу с банковского счета печерянина более 600 тысяч рублей
17.03.2020, 22:010 Полиция продолжает розыск пропавшего прошлой весной жителя Середки 17.03.2020, 21:471 Юлия Пересильд с дочками во время карантина «зажгли» под хит Little Big для «Евровидения» 17.03.2020, 21:437 Дата голосования по Конституции РФ может быть изменена из-за коронавируса 17.03.2020, 21:370 В пограничном управлении ФСБ по Псковской области объяснили на кого не распространяются временные ограничения на въезд в РФ
17.03.2020, 21:343 Единороссы проверили наличие и ассортимент продуктов в магазинах Великих Лук 17.03.2020, 21:301 Михаил Ведерников поблагодарил правительство за введение ограничений на пересечение границы в Псковской области 17.03.2020, 21:200 Прокуратура Печорского района обязала администрацию обеспечить квартирой сироту 17.03.2020, 20:546 Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию
17.03.2020, 20:470 Дистанционное обучение началось в псковском колледже искусств 17.03.2020, 20:261 Что нужно знать жителю Псковской области о коронавирусе? ИНФОГРАФИКА 17.03.2020, 20:184 Умер Эдуард Лимонов 17.03.2020, 20:130 Погасить задолженность по жилью детям-сиротам можно за 6-7 лет
17.03.2020, 19:491 Власти Великих Лук: Оснований для паники по поводу коронавируса нет 17.03.2020, 19:458 Более 10 тонн сырной продукции из Дании не пропустили через границу Псковской области 17.03.2020, 19:311 Стали известны подробности голосования на выборах ректора ПсковГУ 17.03.2020, 19:112 Полная модернизация учреждений инфекционного профиля пройдет в Пскове и Великих Луках
17.03.2020, 18:4922 Губернатор Псковской области почувствовал признаки ОРВИ и сдал тест на коронавирус 17.03.2020, 18:470 Продолжается заявочная кампания юбилейного Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020» 17.03.2020, 18:350 За несоблюдение квоты по трудоустройству несовершеннолетних, инвалидов и бывших заключенных предложено штрафовать работодателей 17.03.2020, 18:312 Ситуация со вводом дома на Юбилейной, 39 сдвинулась с мертвой точки 
17.03.2020, 18:242 По решению Михаила Ведерникова будет обеспечен контроль за уровнем цен на лекарства и социально значимые продукты 17.03.2020, 18:132 Пешеходный переход обустраивают у Должицкой школы в Плюсском районе 17.03.2020, 18:061 В Псковском ЗАГСе ограничат прием граждан с 18 марта 17.03.2020, 18:020 Псков-Лада объявляет антикризисную распродажу
17.03.2020, 17:590 Небольшой дождь обещают синоптики завтра в Псковской области 17.03.2020, 17:483 Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ 17.03.2020, 17:470 Коронавирус не повлияет на деятельность избирательных комиссий Псковской области 17.03.2020, 17:418 Интерактив: Белый автомобиль врезался в красный и скрылся
17.03.2020, 17:330 Пользователи сети показали посвященные коронавирусу татуировки 17.03.2020, 17:270 Псковская таможня разъяснила правила транзита товаров, входящих в «санкционный» перечень 17.03.2020, 17:150 Псковский Росреестр проведет «горячую» линию по вопросам противодействия коррупции 17.03.2020, 16:5710 Фотофакт: Начался ремонт тротуара вдоль Рижского проспекта, 14
17.03.2020, 16:552 «Ниссан» и «Мерседес» столкнулись на улице Люксембург в Пскове 17.03.2020, 16:5314 Псковский облсовпроф дал «первичкам» рекомендации на время угрозы коронавируса 17.03.2020, 16:490 Заседание Общественной палаты Псковской области пройдет заочно 17.03.2020, 16:474 УФАС проверяет обоснованность цен на антисептики в псковских магазинах
17.03.2020, 16:450 Триста часов обязательных работ назначено жителю Себежа за оскорбление росгвардейца 17.03.2020, 16:391 В ситуации борьбы с коронавирусом власти Псковской области планируют поощрять медработников 17.03.2020, 16:390 Правительство утвердило коэффициент индексации пенсий с 1 апреля 17.03.2020, 16:380 Около 2,5 тысяч пачек сигарет обнаружили пыталовские пограничники в вагонах с углем
17.03.2020, 16:350 Псковские газовики рекомендуют использовать дистанционные сервисы компаний в целях профилактики коронавирусной инфекции 17.03.2020, 16:310 Эпидемиолог рассказал, где взять защитные маски, если их нет в аптеке 17.03.2020, 16:3110 15 тысяч масок поступит сегодня вечером в центральную городскую аптеку Пскова 17.03.2020, 16:230 Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.