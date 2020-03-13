Происшествия

Псковские пограничники пресекли попытку ввоза в РФ более 3,5 тонн нелегальной говядины

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли очередную попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации мясной продукции в районе населенного пункта Рудня Невельского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в общей сложности в трех автомобилях под управлением граждан Республики Беларусь выявлено мясо говядины, общим весом около 3500 кг без товарно-сопроводительных документов.

Задержанный груз и водители автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Управления Россельхознадзора по г. Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.