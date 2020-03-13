Происшествия

Следователи выясняют обстоятельства гибели рыбака в реке Великой

18 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в реке Великой вблизи деревни Большая Листовка Псковского района тела 66-летнего местного жителя с признаками асфиксии при утоплении. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области проводится доследственная проверка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по предварительным данным, накануне днем пострадавший занимался рыбной ловлей с лодки.

В настоящее время следователи проводят проверочные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.