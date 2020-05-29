Происшествия

Продолжаются поиски без вести пропавшей куньинской пенсионерки

Продолжаются поиски без вести пропавшей Нины Антоновны Панковой, 1937 года рождения.

По имеющимся данным, эта жительница поселка Кунья 24 мая в период с 6 до 7 часов утра ушла из дома по переулку Заводскому. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, средней длины.

Была одета: красныйплаток, халат хлопчатобумажный с разноцветным рисунком, толстовка синяя, колготки светло-коричневые, носки шерстяные, на ногах кроссовки темного цвета. На левой руке кварцевые часы с браслетом из белого металла, на шее белые бусы и серебряная цепочка, в ушах золотые сережки в виде колец.

Особые приметы: на верхней челюсти зубы отсутствуют полностью, на нижней челюсти целы только частично спереди, на левом плече шрам крестообразной формы от пореза. Страдает потерей памяти.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Нины Антоновны Панковой, просят обратиться по адресу: 182010 Псковская область, поселок Кунья, ул. Дзержинского, дом 43. тел/факс (8-81149) дежурная часть 2-22-64 или 02.