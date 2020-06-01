Происшествия

В Дедовичском районе братья угнали и обокрали «шестерку»

В Дедовичском и Бежаницком районах полицией по «горячим следам» раскрыты угоны автомобилей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном УМВД, вечером 2 июня в деревне Дубишно Дедовичского района от дома по улице Железнодорожной была угнана автомашина ВАЗ-2106. Ее владелец заявил о произошедшем в полицию.

Сотрудники полиции провели необходимые мероприятия и по «горячим следам» обнаружили угнанный автомобиль в деревне на улице Молодежной. Установлен и подозреваемый в угоне. Это местный житель 1991 года рождения. По версии следствия, он отогнал машину к своему дому. А его брат 2002 года рождения похитил из нее магнитолу, сабвуфер, аккумулятор, набор ключей и документы на транспортное средство. Все это спрятали в сарае.

В настоящее время и угнанная «шестерка», и похищенное из нее имущество изъяты. Возбуждено уголовное дело. В рамках проводимого расследования устанавливается причастность обоих подозреваемых к совершению и других противоправных деяний.

А 2 июня около 23.00 в деревне Коскино-2 Бежаницкого района угнали ВАЗ-21074. Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого в угоне. Этого мужчину 1975 года рождения задержал на дороге экипаж ДПС ГИБДД. Выяснилось, что этот гражданин находился в нетрезвом состоянии и ехал на угнанной машине за спиртным. При этом у него не было и водительского удостоверения. Возбуждено уголовное дело.