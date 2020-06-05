Происшествия

В Псковской области зафиксированы кражи из квартиры, дачи и гаража

В Великих Луках из квартиры дома по улице Некрасова свободным доступом совершена кража золотых сережек, бижутерии, нескольких механических часов. Ущерб устанавливается. В этом хищении подозревается 20-летний безработный великолучанин. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Пскове 3 июня в магазине по улице Ижорского батальона свободным доступом был похищен оставленный покупателем на прилавке бумажник, в котором были три тысячи рублей и водительское удостоверение. Полицией установлен безработный пскович,1960 года рождения, который подозревается в этой краже. Часть похищенного изъята. Проводится расследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками МО МВД России «Струго-Красненский» раскрыта кража мотоблока, газонокосилки, бензопилы, инструментов, двух велосипедов, синтезатора, телевизора и других вещей, совершенная в мае текущего года из гаража и дачного дома в деревне Запорово Струго-Красненского района. В этом противоправном деянии подозревается 42-летний безработный, судимый житель областного центра. Возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята. Ведется следствие.

Полицией раскрыты кражи также в Островском, Порховском и Новосокольническом районах.