Происшествия

Пытавшиеся продать телефон и фотоаппарат псковичи лишились денег

Жители Пскова и Великих Лук после общения с «покупателями» и «сотрудниками банков» не досчитались денег на своих счетах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

26-летний пскович разместил на одном из сайтов объявление о продаже сотового телефона. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что намерен приобрести предложенный телефон и готов перечислить за него деньги. Для этого он предложил мужчине через банкомат под его диктовку провести ряд операций, что тот и сделал.

Затем «покупатель» заявил, что перевел лишние деньги и попросил их вернуть путем перевода на указанный им счет. В результате всех этих манипуляций житель областного центра лишился 10 тысяч рублей, после чего обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

А другой 36-летний пскович решил реализовать через Интернет фотоаппарат. Неустановленный мошенник тоже ввел горожанина в заблуждение, прибрав к рукам с его банковской карты около пяти тысяч рублей. Проводится расследование.

Отмечены и другие примеры дистанционного мошенничества. Так, по версии следствия, 61-летней жительнице областного центра 9 июня позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка, и под предлогом приостановления несанкционированной транзакции средств завладел с банковской карты пенсионерки деньгами в сумме около 38 тысяч рублей.

В Великих Луках 8 июня по аналогичной мошеннической схеме мнимый сотрудник банка похитил с банковской карты 64-летней пенсионерки более 12 тысяч рублей. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

В этой связи полиция призывает граждан не поддаваться на уловки неизвестных лиц при общении в Сети или по телефону и не забывать о мерах предосторожности, в том числе при осуществлении операций купли-продажи через интернет-сайты. «Ваши персональные данные и реквизиты банковских карт во избежание неприятных последствий не должны попасть в чужие руки», - предостерегает полиция.