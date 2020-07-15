Происшествия

Сигареты на 81 млн рублей незаконно перевезены через границу в Псковской области за полгода

Заседание коллегии Северо-Западного таможенного управления состоялось 15 июля в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СЗТУ, были подведены итоги выполнения плана мероприятий, направленного на усиление контроля за перемещением табачной продукции с территории и на территорию России в первом полугодии 2020 года.

Среди прочих докладов по заявленной теме прозвучала информация начальника Псковской таможни Сергея Дьячкова. По его словам, комплекс мероприятий, проводимых на российско-белорусском участке границы, позволил выявить несколько схем: это перемещение товара физическими лицами из Республики Беларусь мелкими партиями и ввоз табачных изделий с использованием товаров прикрытия. Цель реализации подобных схем - незаконный оборот табачной продукции на территории Российской Федерации без акцизных марок.

«В целом, проведенная Псковской таможней работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным перемещением табачной продукции за текущий период 2020 года позволила выявить ряд преступлений и правонарушений, следствием которых явилось возбуждение 6 уголовных дел по статье 200.2 УК РФ. Стоимость незаконно перемещенных товаров (сигарет) составила 81 миллион рублей, изъято 973 600 пачек сигарет, возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 108 тысяч рублей, конфисковано товаров на сумму 73 миллиона 657 тысяч рублей», - сказал начальник Псковской таможни.

Всего за первое полугодие через пункты пропуска в регионе деятельности таможен СЗТУ ввезено почти 8 тысяч тонн табачной продукции, что на 55% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Общее увеличение объема ввоза табачной продукции в основном произошло за счет табачного сырья и отходов: в первом полугодии 2020 года ввезено более 4 288 тонн, что в 1,57 раза больше, чем за тот же период 2019 года.

Промышленно изготовленного табака за этот период ввезено более 2 844 тонн (увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,84 раза). Количество ввезенных сигар, сигарет, сигарилл сократилось с 760 тонн в первом полугодии 2019 года до 722 тонн в первом полугодии 2020 года (на 4,99%). Ввоз промышленно изготовленного табака и его заменителей вырос до 36% (в первом полугодии 2019 года – 30%), а ввоз сигарет сократился с 15% в первом полугодии 2019 года до 9% в текущем году.

Через пункты пропуска таможен Северо-Западного таможенного управления с территории РФ вывезено более 12 619 тонн табачной продукции, из которых 94% приходится на промышленно изготовленный табак; свыше 2% – на отходы, сырье; более 3% – на сигареты. Промышленно изготовленного табака вывезено около 12 000 тонн: сигар, сигарилл, сигарет – более 398 тонн, табачного сырья, табачных отходов – более 311 тонн).

В первом полугодии в регионе деятельности СЗТУ в отношении табака и табачной продукции, а также товаров прикрытия было проведено более 17 тысяч таможенных осмотров с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и 439 таможенных досмотров.

Для организации контроля ввоза и вывоза табачной продукции, а также товаров прикрытия, в которых возможно наличие тайников, было утверждено 614 целевых профилей рисков, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в первом полугодии 2020 года по фактам выявления в торговом и неторговом обороте сигарет, табака и других товаров было возбуждено 102 дела об административных правонарушениях, из них при пересечении границы физическими лицами - 78 дел; в торговом обороте - 24 дела.