Пятиэтажный жилой дом горел на улице Генерала Маргелова в Пскове

Пятиэтажный многоквартирный жилом дом горел на улице Генерала Маргелова в Пскове за минувшие дежурные сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 10:13. В помещении прихожей трехкомнатной квартиры повреждена стена. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

На месте работали 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Спасена квартира.