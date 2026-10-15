Задержанный в Себежском округе подданный Швеции служил в батальоне «Айдар»* и планировал теракты в России

Задержанный подданный Швеции, задержанный в Себежском округе Псковской области, служил в батальоне «Айдар»* и планировал теракты в России

Скриншот из видео ЦОС ФСБ России / ТАСС

«Я гражданин Швеции Фредди Михаэль Сталкранц Лингольм. Мне 35 лет. В Тернополе я подписал контракт с "Айдаром"*, - рассказал он на видео ФСБ. По его словам, его направили для тренировок, в ходе которых он учился управлять FPV-дронами в целях разведки и наблюдения. Также он обучал других. «Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России», - сказал задержанный.

«Федеральной службой безопасности в Себежском районе Псковской области задержан подданный Швеции, незаконно пересекший государственную границу РФ", - отметили в ЦОС. "Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», - подчеркнули в ФСБ.

ФСБ также показала фото, на котором иностранец запечатлен в украинской форме и экипировке, а также документы, подтверждающие его службу на Украине, пишет ТАСС.

В Себежском округе Псковской области задержан подданный Швеции, незаконно пересекший государственную границу РФ. Под легендой вступления в Вооруженные силы России он следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах.

По данным ФСБ, в феврале - июне 2026 года иностранец на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной на территории РФ террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона. В ФСБ сообщили, что располагают документами, подтверждающими его участие в боевых действиях против нашей страны в составе ВСУ.

*признан террористическим, запрещен в РФ.