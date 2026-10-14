Пскович молотком разбил дверь в питерской «Ласточке». ВИДЕО

Житель Псковской области молотком разбил дверь в электропоезде «Ласточка», курсирующем по маршруту Санкт-Петербург - Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Видео: Северо-Западная транспортная прокуратура

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Пскович обвиняется по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

По версии следствия, в июне пассажир нанес несколько ударов аварийным молотком по входной двери вагона. Размер ущерба превысил 99 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в мировой суд судебного участка № 53 Лужского района Ленинградской области для рассмотрения по существу.