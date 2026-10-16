Суд Великих Лук заключил под стражу осуждённую, скрывшуюся от обязательных работ

Великолукский городской суд рассмотрел представление уголовно-исполнительной инспекции о заключении под стражу местной жительницы, осуждённой за кражу. Романова отбыла 12 часов обязательных работ и скрылась, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Великолукский городской суд

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ноябре 2025 года Романова была признана виновной в совершении кражи (часть 1 статья 158 УК РФ), ей назначено наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Романова отбыла 12 часов обязательных работ, после чего скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В связи с уклонением от отбывания наказания в отношении Романовой в суд было направлено представление о замене обязательных работ лишением свободы.

Осужденная была объявлена в розыск. 15 октября 2026 года ее местонахождение было установлено – Романова обнаружена на территории города Великие Луки и задержана сотрудниками УФСИН.

Для обеспечения дальнейшего рассмотрения представления о замене наказания суд принял решение о заключении Романовой под стражу на 13 суток.

Все случаи за последние три дня подтверждают, что уклонение от отбывания наказания влечет незамедлительную реакцию. Суд принимает меры, направленные на исполнение приговора, вплоть до заключения осужденных под стражу. Неотвратимость исполнения судебных решений обеспечивается независимо от того, на каком этапе осужденные пытаются избежать отбывания наказания.