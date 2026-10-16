Вражеские беспилотники сбили над Псковской областью ночью

Вражеские беспилотные летательные аппараты сбили над Псковской областью ночью с 20:00 15 октября до 8:00 16 октября, сообщили в Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Напомним, беспилотную опасность объявили на территории Псковской области ночью с 15 на 16 октября.

На данный момент режим беспилотной опасности отменен.