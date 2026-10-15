Псковича обвиняют в убийстве знакомого

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области предъявили обвинение местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

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По ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 10 октября вечером между обвиняемым и пришедшим к нему в гости мужчиной произошел конфликт, в ходе которого хозяин квартиры нанес гостю несколько ударов ножом в туловище и голову. От полученных ран пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.