Происшествия

Задержан петербуржец, десять дней живший с трупом в Усвятах

В Усвятах следователи раскрыли убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

14 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в Усвятах тела 31-летнего хозяина жилища с черепно-мозговой травмой. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Особо тяжкое преступление было раскрыто в течение нескольких часов, а предполагаемый злоумышленник в тот же день задержан в Санкт-Петербурге. Им оказался находящийся в федеральном розыске за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 35-летний житель Северной столицы.

По версии следствия, 3 июля между хозяином дома и скрывающимся у него от правоохранительных органов знакомым произошла ссора, в ходе которой последний схватил топор и ударил своего оппонента в голову. От полученной черепно-мозговой травмы потерпевший скончался, а предполагаемый злоумышленник, после декады проживания в доме с трупом, завладел телефонами и оружием потерпевшего, после чего с места преступления скрылся, покинув пределы региона.

На допросе в качестве подозреваемого мужчина подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им убийства, которые объективно совпали с результатами первоначальных следственных действий.

В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.