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Псковская таможня выявила незаконное использование товарного знака CASTROL

Незаконное использование чужого товарного знака выявлено на таможенном посту ЖДПП Посинь Псковской таможни на российско-латвийской границе. Как сообщила пресс-служба Северо-западного таможенного управления, согласно представленным таможенному органу декларантом документам, в железнодорожном вагоне перемещались пустые пластиковые бочки, канистры и комплектующие к ним, фильтры автомобильные и моторные масла. Товар перемещался из России в Латвию.

В результате таможенного досмотра установлено, что в железнодорожном вагоне перемещались 7 128 литровых канистр с синтетическим и полусинтетическим моторными маслами, маркированными этикетками «LUXE».

Установлено, что производитель, указанный на маркировке, не соответствует фактическому. Наклейки, имеющиеся на канистрах, легко снимаются, все масла разлиты в пластиковые канистры по 1 л с маркировкой «CASTROL». Тара полностью идентична канистрам, используемым в моторных маслах, маркированных товарным знаком «CASTROL».

Для определения законности перемещения масел торговой марки «LUXE» в канистрах, маркированных товарным знаком «CASTROL», представителю правообладателя товарного знака Псковская таможня направила запрос.

В полученном от представителя правообладателя ответе отмечено, что перемещаемая продукция обладает признаками контрафактности. Компанией-правообладателем договорные отношения (соглашение, либо согласие правообладателя) на использование товарных знаков с организацией, производящей и экспортирующей масла не заключались, право на использование товарных знаков не представлялось и не передавалось.

Законный представитель правообладателя сообщил, что незаконным использованием товарных знаков, права на которые принадлежат компании «Castrol Limited»/Кастрол Лимитед, правообладателю причинен ущерб в размере четырех миллионов шестисот двадцати девяти тысяч рублей.

По заключению эксперта комбинированное обозначение, размещенное на товарах, является сходным до степени смешения с комбинированным зарегистрированным товарным знаком, правообладателем которого является компания «Castrol Limited». Объемные обозначения, размещенные на товарах, являются сходными до степени смешения с изобразительным товарным знаком, правообладателем которого является компания «BP p.l.с».

В отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров…). Санкции статьи предусматривают наказание для юридических лиц в виде наложения административного штрафа от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.