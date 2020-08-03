Происшествия

3 гектара зерновых культур сгорело в Новоржевском районе

3 гектара зерновых культур сгорело в Новоржевском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре в деревне Свистогузово поступила 4 августа в 16.45.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасены шесть дачных домов и семь хозяйственных построек.

В 19.58 в Гдовском районе в СНТ «Здоровье» на улице Лесной произошел пожар в дачном доме 6 на 6 метров. По всей площади изнутри сгорела кровля. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки на вводе. Пожарные спасли баню и соседний дачный дом.