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Великолучанку отправили на исправительные работы из-за неуплаты алиментов

07.08.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

Исправительные работы сроком на восемь месяцев с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства назначали 26-летней великолучанке за неуплату алиментов на содержание детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Девушка, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов, не оказывала материальную помощь на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Задолженность по алиментам достигла 211 тысяч рублей. При этом молодая мать скрыла от судебных приставов наличие официального дохода.

В связи с этим в отношении великолучанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, которое затем было рассмотрено в суде.

Теги: #великие луки #приставы #алименты
Источник: Псковская Лента Новостей
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