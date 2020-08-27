Происшествия

Опочанин оплатил покупки найденной банковской картой

Житель Опочецкого района оплатил покупки чужой банковской картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 26 августа в полицию обратилась 46-летняя жительница деревни Песчивка Опочецкого района. Она рассказала стражам порядка, что днем потеряла свою банковскую карту. А нашедший ее неизвестный вместо того, чтобы вернуть карту владелице, стал совершать покупки в магазинах Опочки. В результате женщина лишилась более 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским по «горячим следам» удалось установить подозреваемого в хищении. Им оказался безработный житель деревни Глубокое Опочецкого района 1985 года рождения. Банковская карта у него изъята.

Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо - ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.