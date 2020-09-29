Происшествия

Памятник герою войны Арнольду Мери в Псковской области повредили учащиеся

В Псковской области полицейские установили личности граждан, которые повредили памятник герою войны Арнольду Мери и еще 16 надгробий на кладбище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Порховскому району установили троих несовершеннолетних учащихся. «По имеющимся данным, подростки совершили это деяние из хулиганских мотивов. В настоящее время все они опрошены, проведены беседы с их законными представителями. Несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет в полиции», - говорится в сообщении.