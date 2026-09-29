 
Происшествия

За контрабанду 23 кг наркотиков иностранцу в Псковской области грозит пожизненное заключение

0

Гражданина Латвийской Республики в Псковской области обвиняют в перемещении через границу РФ крупной партии наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСБ России по региону. 

Фотографии и видео: УФСБ России по Псковской области

Уголовное дело по пунктам «а, б» части 4 статьи 229.1 УК РФ возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни. 

 

Установлено, что 48-летний мужчина за денежное вознаграждение вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому пытался провезти в грузовом автомобиле на территорию России из Латвийской Республики через МАПП «Бурачки» наркотические вещества. 

250 брикетов с гашишем общей массой более 23 килограммов были скрыты под спальным местом и в инструментальных ящиках. 

В пресс-службе Федеральной таможенной службы уточнили, что стоимость изъятой партии на «черном» рынке превышает 40 млн рублей. Мужчина пояснил, что хотел подзаработать и по заказу подельников забрал свёртки в лесу на территории Латвии. По словам водителя, наркотики предназначались для сбыта в северо-западном регионе РФ.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026