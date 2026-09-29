За контрабанду 23 кг наркотиков иностранцу в Псковской области грозит пожизненное заключение

Гражданина Латвийской Республики в Псковской области обвиняют в перемещении через границу РФ крупной партии наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФСБ России по региону.

Фотографии и видео: УФСБ России по Псковской области

Уголовное дело по пунктам «а, б» части 4 статьи 229.1 УК РФ возбудили по материалам УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни.

Установлено, что 48-летний мужчина за денежное вознаграждение вступил с неустановленными лицами в преступный сговор, согласно которому пытался провезти в грузовом автомобиле на территорию России из Латвийской Республики через МАПП «Бурачки» наркотические вещества.

250 брикетов с гашишем общей массой более 23 килограммов были скрыты под спальным местом и в инструментальных ящиках.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы уточнили, что стоимость изъятой партии на «черном» рынке превышает 40 млн рублей. Мужчина пояснил, что хотел подзаработать и по заказу подельников забрал свёртки в лесу на территории Латвии. По словам водителя, наркотики предназначались для сбыта в северо-западном регионе РФ.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.