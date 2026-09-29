«Менеджер по инвестициям» выманил у великолучанина почти миллион рублей

Злоумышленник под видом менеджера по инвестициям по телефону обманным путем ввел в заблуждение жителя Великих Лук, завладев денежными средствами на общую сумму более 900 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Неизвестный пообещал собеседнику дополнительный заработок в Сети. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ведется следствие.