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«Менеджер по инвестициям» выманил у великолучанина почти миллион рублей

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Злоумышленник под видом менеджера по инвестициям по телефону обманным путем ввел в заблуждение жителя Великих Лук, завладев денежными средствами на общую сумму более 900 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области. 

Неизвестный пообещал собеседнику дополнительный заработок в Сети. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Ведется следствие. 

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