Великолучанка задержана при попытке украсть из магазина куру-гриль

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хищение в магазине в Великих Луках 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области

поступил сигнал «Тревога» из магазина, расположенного на улице Вокзальной. На место происшествия незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Сотрудники задержали жительницу Великих Лук, женщину 1980 года рождения, подозреваемую в хищении. По предварительной информации, гражданка похитила товарно-материальные ценности, куру-гриль.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.