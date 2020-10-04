Происшествия

Темноглазую псковичку с бородавками продолжают разыскивать полицейские

30-летнюю псковичку Наталью Цветкову продолжают разыскивать полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Последний раз ее видели на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. Разыскиваемая ростом 165 сантиметров, среднего телосложения. У нее темно-русые волосы и темные глаза. Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы - родинка.

Была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги. При себе у Натальи Цветковой были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.