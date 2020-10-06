Происшествия

Пскович ограбил пенсионерку на улице

В Пскове незнакомец напал на пенсионерку и ограбил ее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, в областном центре 2 октября горожанка 1936 года рождения около 16.00 вышла из магазина по Рижскому проспекту. Сзади к ней неожиданно подошел неизвестный мужчина. Он резко толкнул ее в спину и выхватил из руки упавшей пенсионерки кошелек с деньгами, после чего скрылся. В кошельке было 1400 рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого в грабеже.

Выяснилось, что это 28-летний неработающий пскович, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. «Раскрыть в короткие сроки данное противоправное деяние полицейским помогла, в частности, запись с камеры видеонаблюдения, установленная в магазине. На ней видно, как подозреваемый наблюдает в помещении магазина за пенсионеркой, которая расплачивается за товар», - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенных денежных средств изъята. В настоящее время проводится расследование.