Происшествия

В Пскове задержан предприниматель Аркадий Марков

В Пскове проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении предпринимателя Аркадия Маркова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей источник в правоохранительных органах, 5 октября он был задержан в офисе фирмы «Рубин» на улице Ваганова.

По имеющейся информации, мероприятия проводятся в связи с его высказываниями в ютуб-канале. По предварительным данным, бизнесмену может грозить ответственность по статье 280 УК РФ.

Аркадий Марков является учредителем многопрофильной фирмы «Рубин», предоставляющей в том числе услуги по обслуживанию домофонов в Пскове. Также он активно занимается общественной деятельностью.

Смотрите также Экс-депутата хотели оштрафовать за прогулку в парке 9 мая в Пскове

В августе 2019 года Аркадий Марков утратил мандат депутата Собрания депутатов городского поселения «Остров» по избирательному округу № 9. Решение о досрочном прекращении его полномочий принято 27 августа 2019 г. на 41-й сессии Собрания депутатов городского поселения «Остров». Это было связано со вступлением в законную силу в отношении Аркадия Маркова обвинительного приговора суда. Его осудили к штрафу за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).